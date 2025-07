SEN

Sentio is a decentralized on-chain AI platform that revolutionizes how individuals and organizations interact with blockchain technology. By merging No-Code development with AI agent deployment, Sentio allows users to automate complex tasks—ranging from DeFi yield strategies to NFT management—without requiring deep technical know-how.

Nome da criptoSEN

ClassificaçãoNo.1651

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.49%

Fornecimento circulante98,000,000

Fornecimento máximo100,000,000

Fornecimento total100,000,000

Taxa circulante0.98%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.7974958969002627,2025-01-06

Menor preço0.000201297989722525,2024-12-26

Blockchain públicaETH

Setor

Midias sociais

