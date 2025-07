SEED

From a Telegram Miniapp with over 60M users, SEED is evolving into the top RPG in Web3 gaming, inspired by the success of games like Pokémon Go and Axie Infinity. Leveraging the power of VR, AI, and seamless messenger-based onboarding, SEED not only ensures mass accessibility but also creates an engaging and interconnected gaming universe.With the Sui Foundation’s backing, SEED is transforming from a Telegram Miniapp into the first 100M-user Web3 gaming ecosystem on the Sui blockchain.

Nome da criptoSEED

ClassificaçãoNo.2305

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.11%

Fornecimento circulante355,821,572

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total1,000,000,000

Taxa circulante0.3558%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.02706459218732856,2025-04-01

Menor preço0.001435142978946882,2025-07-16

Blockchain públicaSUI

Setor

Midias sociais

