SCA

Scallop is the pioneering Next Generation peer-to-peer Money Market for the Sui ecosystem and is also the first DeFi protocol to receive an official grant from the Sui Foundation. By emphasizing institutional-grade quality, enhanced composability, and robust security, we are dedicated to building a dynamic money market that offers high-interest lending, low-fee borrowing, AMM, and digital asset self-administration tool on a unified platform and offering an SDK for professional traders.

Nome da criptoSCA

ClassificaçãoNo.940

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)4.27%

Fornecimento circulante117,314,736.0366147

Fornecimento máximo250,000,000

Fornecimento total250,000,000

Taxa circulante0.4692%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico1.4898066080245465,2024-03-09

Menor preço0.06093134134943106,2025-03-11

Blockchain públicaSUI

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.