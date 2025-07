SAUBER

$SAUBER is the name of the only official Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token. Fan Tokens are digital assets that never expire. Think of them as your traditional membership, only with voting rights on official club decisions, unrivalled access to your team and incredible once in a lifetime experiences.

Nome da criptoSAUBER

ClassificaçãoNo.2363

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)5.52%

Fornecimento circulante2,785,933

Fornecimento máximo0

Fornecimento total10,000,000

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico12.8254049,2021-07-08

Menor preço0.15112019453382508,2025-07-06

Blockchain públicaCHZ

