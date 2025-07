RWA

Nome da criptoRWA

ClassificaçãoNo.1247

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.19%

Fornecimento circulante1,800,000,000

Fornecimento máximo10,000,000,000

Fornecimento total10,000,000,000

Taxa circulante0.18%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.018160394426663364,2025-05-24

Menor preço0.00342079585383101,2025-07-07

Blockchain públicaBSC

ApresentaçãoAllo is building the world’s first exchange for tokenized stocks with 24/7 trading, low fees and instant settlement to democratize investing. Built on blockchain technology, Allo has tokenized $2.2B in RWAs, staked $50M in BTC, and launched a $100M lending facility.

