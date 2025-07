REX

REVOX.AI is building the shared AI interface for Web3 through its permissionless machine learning infrastructure, empowering the construction and innovation of decentralized AI applications through modular agents. REVOX's flagship super-app Web3 GPT Lense, Smart Wallet and ReadON DAO APP have already garnered over 21 million users worldwide.

Nome da criptoREX

ClassificaçãoNo.679

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.11%

Fornecimento circulante1,951,539,276

Fornecimento máximo3,000,000,000

Fornecimento total3,000,000,000

Taxa circulante0.6505%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.0812724117127036,2024-12-18

Menor preço0.004696973482696565,2025-06-17

Blockchain públicaBSC

