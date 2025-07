RDT

Ridotto is a cross-chain prediction protocol focused on transparency, anonymity, security, and fairness. We offer a community-driven platform where users can play, build, and bankroll prediction games, earning generous rewards

Nome da criptoRDT

ClassificaçãoNo.4465

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.00%

Fornecimento circulante0

Fornecimento máximo500,000,000

Fornecimento total500,000,000

Taxa circulante0%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico1.5681335685459818,2021-11-03

Menor preço0.003774678348856075,2025-07-10

Blockchain públicaETH

