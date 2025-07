RDNT

Radiant is building the first omnichain money market atop LayerZero. Deposit & borrow across multiple chains, seamlessly. Lenders who provide liquidity to Radiant will earn a passive income on the assets they deposit. Borrowers are able to withdraw against collateralized funds in order to obtain liquidity (working capital) without selling their assets and closing their positions.

Nome da criptoRDNT

ClassificaçãoNo.701

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)1.12%

Fornecimento circulante1,291,495,589

Fornecimento máximo1,500,000,000

Fornecimento total1,500,000,000

Taxa circulante0.8609%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.49524390520889605,2023-03-20

Menor preço0.011151453356042723,2022-10-20

Blockchain públicaARB

