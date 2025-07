RBT

Layer 1 blockchain built for decentralization, utility for real world transactions/tokenization. Built to migrate Web2 apps/enterprises to Web3 with the help of unique subnet/parallel sharding architecture of Rubix.

Nome da criptoRBT

ClassificaçãoNo.3545

Capitalização de mercado$0,00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0,00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0,00%

Fornecimento circulante0

Fornecimento máximo51 400 000

Fornecimento total0

Taxa circulante0%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico19006.814106982598,2024-09-13

Menor preço17.65837329883529,2023-02-01

Blockchain públicaRBT

ApresentaçãoLayer 1 blockchain built for decentralization, utility for real world transactions/tokenization. Built to migrate Web2 apps/enterprises to Web3 with the help of unique subnet/parallel sharding architecture of Rubix.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.