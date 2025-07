RBNT

Redbelly Network is the world’s first formally verified blockchain, developed at the University of Sydney in collaboration with CSIRO, the Australian National Science Agency. Patent #12093247 granted in the United States.Redbelly enables asset issuers to tokenise assets into compliant on-chain structured products.

Nome da criptoRBNT

ClassificaçãoNo.640

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.05%

Fornecimento circulante1,909,371,476

Fornecimento máximo10,000,000,000

Fornecimento total10,000,000,000

Taxa circulante0.1909%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.48118740230883084,2024-12-26

Menor preço0.013127978540170934,2025-07-06

Blockchain públicaREDBELLY

Setor

Midias sociais

