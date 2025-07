RAINCOIN

RAIN Coin is an automated meme coin where 1% of all transactions (buys, sells, & transfers) are redistributed back to all other holders! Plus, every day at midnight UTC there is a large THUNDERSTORM that gives all wallets bonus coins, even those in cold storage! With no team, no treasury, and no expenses, RAIN has no built-in selling pressure! (Note: buy/sell tax only available on DEX, MEXC only supports transfer tax)

Nome da criptoRAINCOIN

ClassificaçãoNo.1153

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)5.69%

Fornecimento circulante1,000,000

Fornecimento máximo0

Fornecimento total1,000,000

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico18.028660604972888,2024-02-13

Menor preço0.000114358726534958,2023-10-19

Blockchain públicaMATIC

Setor

Midias sociais

