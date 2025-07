QRL

The Quantum Resistant Ledger (QRL) is a 'fully quantum resistant blockchain network, using PQ-CRYPTO recommended/IETF standardized cryptography'. The QRL utilizes a hash-based eXtended Merkle Tree Signature Scheme (XMSS) instead of ECDSA, which is reportedly vulnerable to quantum attacks and found in many other blockchain projects. The project claims that the security of its platform is complemented by a suite of applications and a development ecosystem which allows users to 'easily build blockchain applications on its provably quantum resistant network'.

Nome da criptoQRL

ClassificaçãoNo.528

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.15%

Fornecimento circulante67,937,170

Fornecimento máximo105,000,000

Fornecimento total79,008,898.65969405

Taxa circulante0.647%

Data de emissão2017-06-24 00:00:00

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez0.054 USDT

Máximo histórico4.172309875488281,2018-01-16

Menor preço0.0408362163245,2020-05-10

Blockchain públicaQRL

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.