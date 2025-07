PXT

Pixer Eternity is a global sports community for everyone, with NFT as a community equity. Pixer Sports is a multi-functional platform built by Pixer Eternity for all users, including Sport-to-Earn, NFT, Game-Fi, Gamble, DeFi, Market.

Nome da criptoPXT

ClassificaçãoNo.1238

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.00%

Fornecimento circulante3,123,821,706.9038

Fornecimento máximo10,000,000,000

Fornecimento total10,000,000,000

Taxa circulante0.3123%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico3.454607885639246,2023-03-08

Menor preço0.001100784672810677,2024-08-20

Blockchain públicaBSC

