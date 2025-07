PSTAKE

pSTAKE is a liquid staking protocol unlocking the liquidity of staked assets. Stakers of PoS tokens can now stake their assets while maintaining the liquidity of these assets. On staking with pSTAKE, users earn staking rewards and also receive 1:1 pegged staked representative tokens (stkTOKENs) which can be used in DeFi to generate additional yield (yield on top of staking rewards).

Nome da criptoPSTAKE

ClassificaçãoNo.923

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)1.12%

Fornecimento circulante439,651,042

Fornecimento máximo500,000,000

Fornecimento total500,000,000

Taxa circulante0.8793%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico1.2477214231597014,2022-03-07

Menor preço0.00862981543543736,2025-04-07

Blockchain públicaETH

ApresentaçãopSTAKE is a liquid staking protocol unlocking the liquidity of staked assets. Stakers of PoS tokens can now stake their assets while maintaining the liquidity of these assets. On staking with pSTAKE, users earn staking rewards and also receive 1:1 pegged staked representative tokens (stkTOKENs) which can be used in DeFi to generate additional yield (yield on top of staking rewards).

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.