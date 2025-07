POOH

POOH launched stealth with no presale, zero taxes, 95% LP burnt and contract renounced, $POOH is for the people - forever. The mission for POOH is to grow, survive and develop organically. Everyone gets an equal chance to own POOH.

Nome da criptoPOOH

ClassificaçãoNo.1539

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.00%

Fornecimento circulante420,690,000,000,000

Fornecimento máximo420,690,000,000,000

Fornecimento total420,690,000,000,000

Taxa circulante1%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.000000196974750607,2023-05-06

Menor preço0.000000000049608571,2023-04-25

Blockchain públicaETH

ApresentaçãoPOOH launched stealth with no presale, zero taxes, 95% LP burnt and contract renounced, $POOH is for the people - forever. The mission for POOH is to grow, survive and develop organically. Everyone gets an equal chance to own POOH.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.