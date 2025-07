PNG

Pangolin is a decentralized exchange (DEX) which runs on Avalanche, uses the same automated market-making (AMM) model as Uniswap, features a native governance token called PNG that is fully community distributed and is capable of trading all tokens issued on Ethereum and Avalanche.

Nome da criptoPNG

ClassificaçãoNo.692

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.61%

Fornecimento circulante220,373,971

Fornecimento máximo230,000,000

Fornecimento total230,000,000

Taxa circulante0.9581%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico4.98749156,2021-08-25

Menor preço0.010871739675202628,2023-10-24

Blockchain públicaAVAX_CCHAIN

Isenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.