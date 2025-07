PMX

Primex Finance is a leveraged trading and yield farming protocol/app that lets you use lender liquidity to boost positions across other DeFi protocols. You can leverage RWAs, DEX LP positions, leverage trade on spot DEXs, and get into LST, LRT all using lender liquidity.

Nome da criptoPMX

ClassificaçãoNo.2640

Capitalização de mercado$0,00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0,00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0,25%

Fornecimento circulante70 881 059

Fornecimento máximo1 000 000 000

Fornecimento total1 000 000 000

Taxa circulante0.0708%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.035388545973337675,2025-02-06

Menor preço0.002303300416969625,2025-07-09

Blockchain públicaBASE

