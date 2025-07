PLYR

PLYR Chain is a decentralized gaming blockchain designed to deliver a seamless Web3 experience for both developers and players. With a focus on gaming, NFTs, and community-driven projects, PLYR Chain aims to empower users with a secure, scalable, and interoperable platform tailored to the needs of the gaming industry.

Nome da criptoPLYR

ClassificaçãoNo.2266

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.00%

Fornecimento circulante86,091,782

Fornecimento máximo750,000,000

Fornecimento total749,985,977.5513417

Taxa circulante0.1147%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.02440709538718052,2024-12-25

Menor preço0.000313043101776734,2025-07-12

Blockchain públicaPLYR

ApresentaçãoPLYR Chain is a decentralized gaming blockchain designed to deliver a seamless Web3 experience for both developers and players. With a focus on gaming, NFTs, and community-driven projects, PLYR Chain aims to empower users with a secure, scalable, and interoperable platform tailored to the needs of the gaming industry.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.