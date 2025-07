PLUG

Advanced Multi-Chain Synthetic Assets Protocol. A network to enable asset custodians to leverage any asset from any network in its synthetic form.

Nome da criptoPLUG

ClassificaçãoNo.4643

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.00%

Fornecimento circulante0

Fornecimento máximo10,000,000,000

Fornecimento total0

Taxa circulante0%

Data de emissão2021-06-25 00:00:00

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.03304379164159912,2021-11-16

Menor preço0.000045308575761496,2025-06-23

Blockchain públicaETH

ApresentaçãoAdvanced Multi-Chain Synthetic Assets Protocol. A network to enable asset custodians to leverage any asset from any network in its synthetic form.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.