Perpetual Protocol is a decentralized perpetual contract protocol for every asset, made possible by a Virtual Automated Market Maker (vAMM). Traders can trade with vAMMs directly without the need for counterparties. PERP holders can become stakers by staking the PERP tokens in exchange for a portion of the transaction fees plus the staking rewards.

Nome da criptoPERP

ClassificaçãoNo.893

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)16.37%

Fornecimento circulante66,002,156.95

Fornecimento máximo0

Fornecimento total150,000,000

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico24.84327338,2021-08-30

Menor preço0.16472737216386243,2025-04-14

Blockchain públicaETH

Setor

Midias sociais

