PEN

Pentagon Games is building a multichain entertainment hub powered by its zkEVM-based Pentagon Chain, offering secure, immersive, AI-driven 3D experiences, integrating brands and IP with Web3 technologies, and driving mass adoption and cross-chain interoperability.

Nome da criptoPEN

ClassificaçãoNo.2457

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.05%

Fornecimento circulante164,800,000

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total1,000,000,000

Taxa circulante0.1648%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.17572123813221321,2024-12-16

Menor preço0.001801942213194628,2025-07-04

Blockchain públicaETH

