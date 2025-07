OM

MANTRA is a Security first RWA Layer 1 Blockchain, capable of adherence and enforcement of real world regulatory requirements. Built for Institutions and Developers, MANTRA offers a Permissionless Blockchain for Permissioned applications.

Nome da criptoOM

ClassificaçãoNo.189

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share0.0001%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)8.79%

Fornecimento circulante986,879,346.8164229

Fornecimento máximo∞

Fornecimento total1,679,981,539.5646498

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico9.036695049559645,2025-02-23

Menor preço0.01728435325696168,2023-10-12

Blockchain públicaETH

Setor

Midias sociais

