OctaSpace is a decentralized computing platform specializing in rendering, data science, and AI tasks. Our marketplace empowers users to set pricing for equitable access. Utilizing an L1 blockchain merging PoW and PoA, we prioritize high performance. OctaSpace also offers a secure VPN service for online anonymity.

Nome da criptoOCTA

ClassificaçãoNo.862

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)2.66%

Fornecimento circulante37,745,043

Fornecimento máximo48,000,000

Fornecimento total37,959,514.4540972

Taxa circulante0.7863%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico2.493419475975837,2024-07-11

Menor preço0.12048842260800421,2023-04-05

Blockchain públicaOCTA

