NULS is a blockchain infrastructure for customizable services, driven by the global open-source community. Following the principles of pluggability, modularization and parallel expansion, NULS provides smart contracts, multi-chain mechanism and cross-chain consensus to reduce cost of development and usage, and to promote the application of blockchain in the commercial field and the interaction among chains.

Nome da criptoNULS

ClassificaçãoNo.1815

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.14%

Fornecimento circulante113,148,279.28834303

Fornecimento máximo210,000,000

Fornecimento total132,288,112.7730208

Taxa circulante0.5388%

Data de emissão2017-10-26 00:00:00

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez0.098 USDT

Máximo histórico8.54049015045166,2018-01-10

Menor preço0.01324560246211443,2025-06-24

Blockchain públicaNULS

