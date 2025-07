NTRN

Neutron allows developers to easily build cross-chain applications over Inter-Blockchain Communication Protocol (IBC) and provides DeFi dApps with the full economic security of the Cosmos Hub.

Nome da criptoNTRN

ClassificaçãoNo.469

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.64%

Fornecimento circulante600,540,629.738523

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total999,777,684.086399

Taxa circulante0.6005%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico1.9946665643531243,2024-02-15

Menor preço0.07503218366777537,2025-06-22

Blockchain públicaNTRN

Setor

Midias sociais

