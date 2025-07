NIM

Nimiq is a secure and censorship-resistant payment protocol, native to the web. By combining multiple payment networks via cross-chain atomic swaps, Nimiq is becoming the most widely accepted crypto in the world.

Nome da criptoNIM

ClassificaçãoNo.1113

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.00%

Fornecimento circulante13,247,948,569.02779

Fornecimento máximo21,000,000,000

Fornecimento total13,247,948,569.02779

Taxa circulante0.6308%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.03470170125365257,2018-07-29

Menor preço0.000283365354978,2020-01-02

Blockchain públicaNIMIQ

Setor

Midias sociais

