NHT

$NHT is an ERC-20 token that will serve as a pathway between Neighbourhoods tools and services and crypto market liquidity. $NHT are used to access tools created by the Neighbourhoods team and developers who contribute to the NH marketplace. These tools make it easy to create scalable, social apps on web 3.0.

Nome da criptoNHT

ClassificaçãoNo.1552

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.00%

Fornecimento circulante7,972,813,374

Fornecimento máximo99,000,159,725

Fornecimento total99,000,159,725

Taxa circulante0.0805%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.002559284474086729,2024-09-04

Menor preço0.000125886934050665,2024-01-16

Blockchain públicaETH

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.