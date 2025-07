NFE

Edu3Labs combines education and blockchain technology to create a platform where content creators, learners, and NFE token holders can all benefit. Edu3Labs is a new and innovative way to make learning more engaging and rewarding for everyone.

Nome da criptoNFE

ClassificaçãoNo.2811

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.10%

Fornecimento circulante104,375,043.61457054

Fornecimento máximo900,000,000

Fornecimento total899,599,999.28

Taxa circulante0.1159%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.35603402476610446,2024-03-21

Menor preço0.00068463368763056,2025-06-13

Blockchain públicaBSC

ApresentaçãoEdu3Labs combines education and blockchain technology to create a platform where content creators, learners, and NFE token holders can all benefit. Edu3Labs is a new and innovative way to make learning more engaging and rewarding for everyone.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.