NEUR

Neur is an open-source, full-stack application that brings together the power of LLM models and blockchain technology. Designed for the Solana ecosystem, Neur enables seamless interactions with DeFi protocols, NFTs, and much more through an intelligent interface.

Nome da criptoNEUR

ClassificaçãoNo.2018

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.21%

Fornecimento circulante914,446,539.160911

Fornecimento máximo0

Fornecimento total999,446,539.160911

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.07910511347817298,2025-01-08

Menor preço0.001033499513411795,2025-06-22

Blockchain públicaSOL

