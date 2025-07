MORRA

$MORRA is the native token of the Morra Games platform, designed to serve as the foundational currency for all interactions within the ecosystem. It facilitates governance, incentivizes player engagement, and fuels in-game economies, all while giving token holders direct participation in shaping the future of the platform. This decentralized approach makes $MORRA a key component of the growing trend toward community-controlled gaming and DAO (Decentralized Autonomous Organization) culture.

Nome da criptoMORRA

ClassificaçãoNo.2187

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.00%

Fornecimento circulante400,238,550.22953624

Fornecimento máximo500,000,000

Fornecimento total500,000,000

Taxa circulante0.8004%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.03978371917878591,2024-03-12

Menor preço0.000178049391179794,2023-11-23

Blockchain públicaETH

