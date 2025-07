MONG

The MongMob was born out of the incoherent ramblings of a US congressman. Mongs are immortal, surviving both rugs, and bear markets. They value friendship, degenerate meme culture, and good vibes. If you align with these values grab some $MONG and welcome to the mob.

Nome da criptoMONG

ClassificaçãoNo.1717

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.00%

Fornecimento circulante581,196,039,603,956

Fornecimento máximo690,000,000,000,000

Fornecimento total690,000,000,000,000

Taxa circulante0.8423%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.000000354717971428,2023-05-06

Menor preço0.000000000014558853,2023-04-26

Blockchain públicaETH

Setor

Midias sociais

