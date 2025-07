MKR

DAI is issued by the full mortgage of the assets on the chain, and it is 1:1 anchored with the US dollar. MKR is the governance and equity token of the system. MakerDAO has more than 500 active partners around the world, including international payments, remittance systems, supply chain finance companies, e-sports and gaming platforms, etc.

Nome da criptoMKR

ClassificaçãoNo.3234

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share0.0002%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.00%

Fornecimento circulante0

Fornecimento máximo1,000,000

Fornecimento total870,827.47

Taxa circulante0%

Data de emissão2017-01-30 00:00:00

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico6339.02421815,2021-05-03

Menor preço21.059799194335938,2017-01-30

Blockchain públicaETH

