Lynex stands as a groundbreaking decentralized exchange (DEX) and liquidity marketplace on the Linea blockchain. It's a hub where users and DAOs can engage in a variety of actions within our dynamic protocol ecosystem. Lynex allows for token swapping, earning $LYNX as a liquidity provider, receiving voter bribes, and influencing the direction of emissions to maximize trading revenue.

Nome da criptoLYNX

ClassificaçãoNo.2230

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.68%

Fornecimento circulante29,165,560

Fornecimento máximo∞

Fornecimento total303,516,776.5727028

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.4897940794705813,2024-03-29

Menor preço0.012646300101629005,2025-06-22

Blockchain públicaLINEA

