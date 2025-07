LRDS

BLOCKLORDS is a player-driven MMO medieval grand strategy game where your decisions and skills shape the world and narrative. Choose from several playstyles, including farming, fighting, resource management, and ruling, and forge your own destiny as your Hero.

Nome da criptoLRDS

ClassificaçãoNo.1316

Capitalização de mercado$0,00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0,00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)1,38%

Fornecimento circulante41 265 074

Fornecimento máximo100 000 000

Fornecimento total100 000 000

Taxa circulante0.4126%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico2.5985185622659372,2024-07-24

Menor preço0.11286134888425566,2025-06-22

Blockchain públicaETH

