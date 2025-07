LOOM

Loom Network is the next-generation blockchain platform for highly scalable games and social apps. The Loom SDK makes it possible for developers to easily create and run their own large-scale DApps across high throughput DPoS sidechains, which are fully backed by the trust and security of Ethereum.

Nome da criptoLOOM

ClassificaçãoNo.1678

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.11%

Fornecimento circulante1,242,920,897.5790398

Fornecimento máximo∞

Fornecimento total1,300,000,000

Taxa circulante%

Data de emissão2018-03-15 00:00:00

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez0.076 USDT

Máximo histórico0.7744539976119995,2018-05-04

Menor preço0.001325802388816845,2025-07-10

Blockchain públicaETH

Setor

Midias sociais

