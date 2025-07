LIXX

LIX is an innovative project aiming to revolutionize the loyalty industry through its robust blockchain-powered platform. At its core, LIXX utility token serves as the cornerstone, enabling users to access exclusive rewards, discounts, and gift vouchers.

Nome da criptoLIXX

ClassificaçãoNo.4658

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.00%

Fornecimento circulante0

Fornecimento máximo15,000,000,000

Fornecimento total15,000,000,000

Taxa circulante0%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.7071841572092846,2023-04-06

Menor preço0.000047578489010043,2023-04-06

Blockchain públicaBSC

Setor

Midias sociais

