Liquidium is the leading non-custodial lending protocol on Bitcoin allowing users to borrow and lend BTC against their Bitcoin assets (Ordinals, Runes, and more).

Nome da criptoLIQUIDIUM

ClassificaçãoNo.1444

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.68%

Fornecimento circulante21,827,261

Fornecimento máximo100,000,000

Fornecimento total100,000,000

Taxa circulante0.2182%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.4097941998015336,2025-05-19

Menor preço0.000702832055826553,2025-05-17

Blockchain públicaBTCRUNES

