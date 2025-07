LAY

Loomlay enables the creation and monetization of AI agents for web3 through a no-code framework. These agents are self-improving, accessible from anywhere, and designed for collaboration, paving the way for AI-augmented teams.

Nome da criptoLAY

ClassificaçãoNo.3965

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.00%

Fornecimento circulante0

Fornecimento máximo465,861,236.77

Fornecimento total465,861,236.77

Taxa circulante0%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.21629516935195045,2025-01-07

Menor preço0.002601434290529499,2024-12-31

Blockchain públicaBASE

ApresentaçãoLoomlay enables the creation and monetization of AI agents for web3 through a no-code framework. These agents are self-improving, accessible from anywhere, and designed for collaboration, paving the way for AI-augmented teams.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.