KRU

Kingaru is a highly scalable, fast, secure blockchain that enables developers to build decentralized E-Commerce applications that blend AI, cloud computing and blockchain technology.

Nome da criptoKRU

ClassificaçãoNo.7623

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.00%

Fornecimento circulante0

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total1,000,000,000

Taxa circulante0%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.981772309725451,2024-04-05

Menor preço0.000244590678953946,2025-04-17

Blockchain públicaKRU

ApresentaçãoKingaru is a highly scalable, fast, secure blockchain that enables developers to build decentralized E-Commerce applications that blend AI, cloud computing and blockchain technology.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.