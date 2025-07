KP3R

Keep3r Network is a decentralized keeper network for projects that need external devops and for external teams to find keeper jobs. The scope of Keep3r network is not to manage these jobs themselves, but to allow contracts to register as jobs for keepers, and keepers to register themselves as available to perform jobs.

Nome da criptoKP3R

ClassificaçãoNo.1712

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)44.67%

Fornecimento circulante425,178

Fornecimento máximo0

Fornecimento total425,178

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico2056.096236418172,2021-11-13

Menor preço4.233424259981904,2025-07-07

Blockchain públicaETH

Setor

Midias sociais

