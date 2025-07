KOII

Koii is the first social computing platform, built to redefine internet infrastructure around privacy, security, and community. Koii enables ownership and self-sovereignty within our ever expanding digital world by empowering individuals to self-organize into networks through distributed architecture & decentralized token economies.

Nome da criptoKOII

ClassificaçãoNo.3737

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.00%

Fornecimento circulante0

Fornecimento máximo10,193,159,954

Fornecimento total10,251,503,854.769308

Taxa circulante0%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.01224958919971178,2025-01-15

Menor preço0.000235700272537038,2025-07-14

Blockchain públicaKOII

Setor

Midias sociais

