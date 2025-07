KMNO

Kamino is a first-of-its-kind DeFi protocol that unifies Lending, Liquidity, and Leverage into a single, secure DeFi product suite.

Nome da criptoKMNO

ClassificaçãoNo.275

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.59%

Fornecimento circulante2,337,671,285.5

Fornecimento máximo10,000,000,000

Fornecimento total9,999,964,211.093962

Taxa circulante0.2337%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.24778699299861312,2024-12-15

Menor preço0.019443669036248168,2024-08-05

Blockchain públicaSOL

Setor

Midias sociais

