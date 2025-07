KLS

The Karlsen project is based on the kaspa blockchain and introduces a GPU-centric fork as a solution to the dominance of ASIC mining farms, aiming to empower small-scale miners and enhance decentralization. We focus on bridging the gap between blockchain technology, decentralized finance and the real world of payment systems and traditional finance

Nome da criptoKLS

ClassificaçãoNo.2282

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.00%

Fornecimento circulante2,173,120,440.813621

Fornecimento máximo4,961,000,000

Fornecimento total2,173,120,440.813621

Taxa circulante0.438%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.025728576969511432,2024-03-21

Menor preço0.00017851829773486,2025-07-07

Blockchain públicaKLS

Setor

Midias sociais

