KDG

KingdomStarter is a decentralized fundraising platform that enables projects to raise capital on multiple chains as well as brings them exclusive support to develop through our services including community building, marketing, advisory, partnership expansion, technical service etc. It also gives investors the opportunity to get early access to top-tier projects and invest in token sales at an initial stage.

Nome da criptoKDG

ClassificaçãoNo.2883

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.00%

Fornecimento circulante531,000,869

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total951,000,965

Taxa circulante0.531%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.28055618,2021-04-11

Menor preço0,2021-06-13

Blockchain públicaBSC

