KARATE

Karate Combat is the only sports league founded by crypto-natives, governed and gamified by a token. $KARATE holders govern the league and earn more tokens by playing the League's new Gaming apps.

Nome da criptoKARATE

ClassificaçãoNo.1097

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.00%

Fornecimento circulante66,649,473,128

Fornecimento máximo110,000,000,000

Fornecimento total110,000,000,000

Taxa circulante0.6059%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.006540469042834726,2024-02-09

Menor preço0.000119914511085429,2025-06-23

Blockchain públicaHBAR

ApresentaçãoKarate Combat is the only sports league founded by crypto-natives, governed and gamified by a token. $KARATE holders govern the league and earn more tokens by playing the League's new Gaming apps.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.