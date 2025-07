JEETS

$JEETS is a Solana-based meme token inspired by the infamous “jeet” —the trader who buys tops, sells bottoms, panics during dips, and rage-tweets the devs. But this isn’t just a meme — it’s a movement of jeets turning paper hands into diamond hands. A brutally honest mirror of crypto culture, $JEETS is built on community, memes, and shared trading trauma—aiming to transform every panic-seller into a proud HODLer.

Nome da criptoJEETS

ClassificaçãoNo.1633

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.45%

Fornecimento circulante999,990,748.260046

Fornecimento máximo999,997,498.3

Fornecimento total999,990,748.260046

Taxa circulante0.9999%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.002900010196874498,2025-07-16

Menor preço0.001265723808883623,2025-06-24

Blockchain públicaSOL

Apresentação$JEETS is a Solana-based meme token inspired by the infamous “jeet” —the trader who buys tops, sells bottoms, panics during dips, and rage-tweets the devs. But this isn’t just a meme — it’s a movement of jeets turning paper hands into diamond hands. A brutally honest mirror of crypto culture, $JEETS is built on community, memes, and shared trading trauma—aiming to transform every panic-seller into a proud HODLer.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.