JANITOR

An MCP and A2A-powered autonomous crypto intelligence system that monitors, analyzes, and responds to on-chain Alpha opportunities, liquidity shifts, and protocol anomalies.

Nome da criptoJANITOR

ClassificaçãoNo.1394

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.18%

Fornecimento circulante1,000,000,000

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total1,000,000,000

Taxa circulante1%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.03260998865301433,2025-06-05

Menor preço0.002550526889254245,2025-06-04

Blockchain públicaBSC

ApresentaçãoAn MCP and A2A-powered autonomous crypto intelligence system that monitors, analyzes, and responds to on-chain Alpha opportunities, liquidity shifts, and protocol anomalies.

Setor

Midias sociais

etfindex:mc_etfindex_sourceIsenção de responsabilidade: Os dados fornecidos por cmc e não devem ser considerados como conselhos de investimento.