JAILSTOOL

The controversial stock market maneuvers of Dave Portnoy, known on social media as @stoolpresidente, have sparked backlash for allegedly pumping up stock values only to dump them, inspiring the emergence of a cryptocurrency dubbed "Stool Prisondente in jail."

Nome da criptoJAILSTOOL

ClassificaçãoNo.1619

Capitalização de mercado$0,00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0,00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0,12%

Fornecimento circulante999 699 366,266701

Fornecimento máximo0

Fornecimento total999 699 366,266701

Taxa circulante%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.21923769428389056,2025-02-09

Menor preço0.000340761652952793,2025-02-08

Blockchain públicaSOL

Setor

Midias sociais

