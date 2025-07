IVPAY

IVPAY is a crypto payment system for retail, e-commerce and vending machines. Its streamlined processes makes it simple and hassle-free to get started. Say goodbye to complex setups and hello to the world of crypto with ease.

Nome da criptoIVPAY

ClassificaçãoNo.2012

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.03%

Fornecimento circulante918,340,442.832297

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total1,000,000,000

Taxa circulante0.9183%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico42.96760386911836,2024-03-11

Menor preço0.001054773631701049,2025-03-15

Blockchain públicaBSC

