ISLAND

Nifty Island is building web3's gaming layer, an open gaming platform powered by user-generated content, where NFT, memecoin, and web3 communities can play, create, and earn rewards.

Nome da criptoISLAND

ClassificaçãoNo.1698

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.67%

Fornecimento circulante176,530,202.30372992

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total981,558,905.047577

Taxa circulante0.1765%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.2917950312440039,2024-12-17

Menor preço0.009059406634082372,2025-07-02

Blockchain públicaETH

Setor

